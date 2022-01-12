«Он не вносил коррективы». Турман высказался о бое Кроуфорда и Портера
Турман: «Я просил 10 миллионов долларов за бой с Кроуфордом? Арум – знатный врун»
Известный полусредневес жестко высказался о главе Top Rank
12:48
Кит Турман / Фото - sportingnews.comЭкс-чемпиона мира в полусреднем дивизионе Кит Турман (29-1, 22 КО) опроверг слова Боба Арума, промоутера одного из лидеров рейтинга Р4Р Теренса Кроуфорда (38-0-0, 29 KO), о том, что он просил за поединок с его клиентом 10 миллионов долларов.
Цитирует Турмана boxingnews24.com.
«Я просил 10 миллионов долларов за бой с Кроуфордом? Ложь все это. Боб Арум – знатный врун. Мы вообще ни о чем никогда не просили. Мы не называли сумму по ходу наших переговоров. Вы бы видели цифры, которые они предложили. Мне следовало назвать 10 миллионов. Его сумма была слишком маленькой. Мне нужно было как-то ее повысить. Надо было попросить 20 миллионов, чтобы просто взбесить его, но мы не называем никаких цифр. Нам не нравится это делать».
«С ним я не делал никаких словесных заявлений. Он сам вышел и что-то сказал. Возможно, из-за того, что мы не назвали сумму, он предположил, что я хочу заработать 10 миллионов долларов. Я хочу солидный контракт. Мне хочется получить контракт с достойным гонораром в момент переговоров».
Напомним, свой следующий поединок Турман проведет 5 февраля против Марио Барриоса (26-1, 17 KO).
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