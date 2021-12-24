Турман: «Я жду контракт на бой со Спенсом или Кроуфордом»
Американец Кит Турман (29-1, 22 КО) заявил, что чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) и обладатель титула WBO в этой же весовой категории Теренс Кроуфорд (38-0-0, 29 KO) избегают поединка с ним.
Турмана цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Если говорить о Кроуфорде, то проблема была в Бобе Аруме. Он даже ни разу не прислал мне контракт. Люди из их компании просто много говорили, постоянно называя заниженные цифры. Все что нужно было сделать, так это прекратить эту драму и просто позвонить Элу Хеймону. Но этого никогда не было, поэтому и наш бой не состоялся. Все действительно очень просто. Я не только боец мирового уровня, но и занимаюсь бизнесом. Я сейчас не собираюсь вдаваться в подробности, но бойцы понимают, как все устроено.
Итак, после боя с Барриосом, я жду контракт на бой со Спенсом или Кроуфордом. Я думаю, что более интересный поединок для меня против Эррола, потому что он объединительный чемпион. К тому же я слышал, что он может встретиться с Угасом. Так что на момент нашего поединка у него будет три титула.
Что касается Спенса, то я слышал, что он даже не хочет разговаривать со мной и тем более вести переговоры. Все же это не имеет значения, потому что скоро наступит время настоящих переговоров. У нас один промоутер и я думаю, что в скором времени Эл Хеймон объяснит Спенсу, что бой между нами, это действительно большое событие. К тому же мне не нужен пункт о матче-реванше. Просто прими вызов, вот и все».
Кит Турман следующий поединок проведет 5-го февраля на арене Michelob ULTRA в отеле и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
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