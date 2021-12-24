Турман: «Я жду контракт на бой со Спенсом или Кроуфордом»

Кит Турман / фото - boxingscene.com

Американец Кит Турман (29-1, 22 КО) заявил, что чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) и обладатель титула WBO в этой же весовой категории Теренс Кроуфорд (38-0-0, 29 KO) избегают поединка с ним.

Турмана цитирует ресурс boxingnews24.com:

Итак, после боя с Барриосом, я жду контракт на бой со Спенсом или Кроуфордом. Я думаю, что более интересный поединок для меня против Эррола, потому что он объединительный чемпион. К тому же я слышал, что он может встретиться с Угасом. Так что на момент нашего поединка у него будет три титула.

Что касается Спенса, то я слышал, что он даже не хочет разговаривать со мной и тем более вести переговоры. Все же это не имеет значения, потому что скоро наступит время настоящих переговоров. У нас один промоутер и я думаю, что в скором времени Эл Хеймон объяснит Спенсу, что бой между нами, это действительно большое событие. К тому же мне не нужен пункт о матче-реванше. Просто прими вызов, вот и все».