Турман заявил, что хочет переговоров по бою с Кроуфордом

Кит надеется, что без Боба Арума этот бой можно проще организовать

Кит Турман / Фото: Hello GMB

Экс-чемпион полусреднего веса американец Кит Турман (30-1, 22 КО) в очередной раз заявил о желании провести поединок с чемпионом мира WBO Теренсом Кроуфордом. Об этом он сказал на пресс-конференции после боя с Марио Барриосом.



«Тот факт, что сейчас он свободный агент, должен положительно повлиять на ситуацию. Сотрудничество с Бобом (Арумом) многим не нравится, но вы видите, кого я сейчас представляю (WBC). Да, я хочу сражаться с чемпионами, и если это будет наилучшая возможность, то я ухвачусь за нее. Всем нужны большие поединки, но, как я ранее сказал, вы видите, кого я представляю. Это мое послание».

Неапомним, ранее Турман вернулся спустя 2,5 года отсутствия и выиграл у Марио Барриоса.