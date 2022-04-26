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«Ты не убиваешь своего брата и не насилуешь сестру!» Владимир Кличко о демонтаже памятника «Дружба народов»

Памятник был возведен в 1982 году в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
26 апреля 20:58
«Ты не убиваешь своего брата и не насилуешь сестру!» Владимир Кличко о демонтаже памятника «Дружба народов»
Владимир Кличко
В Киеве демонтировали памятник «Дружба народов», который был символом отношений между Украиной и россией. Боксер Владимир Кличко прокомментировал это событие:

«Ты не убиваешь своего брата. Не насилуешь сестру. Ты не уничтожаешь страну своего друга. Вот почему мы сегодня демонтировали памятник, который однажды был создан в качестве знака дружбы между Украиной и россией.»


 Ранее XSPORT.ua сообщил хорошую новость о том, что 12-летнюю дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины, удалось спасти из Донецка.
Источник: XSPORT
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