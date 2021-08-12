«Ты позоришь всю Верховную Раду». Редкач рассказал о сути конфликта с Бурсаком

Без оскорблений, естественно, не обошлось

Фото: shostka.info

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram объяснил, зачем накануне опубликовал скриншот своей переписки с Максом Бурсаком (37-6-2, 16 КО):

«Ребята, суть конфликта: этот бомж, алкаш, депутат партии Виталия Кличко написал комментарий плохой в мой адрес. Этого инвалида я вообще не трогал. Хочет жиробас о себе напомнить, зацепить меня. Так скажу тебе: ты не себя позоришь, а всю Верховную Раду. Таких депутатов в Украине и Киеве нужно сразу живыми цементировать. Я выставлю сейчас, что ты мне сказал».

В то же время Редкач продолжает свои «Интернет войны» с остальными украинскими боксерами: издевается над Василием Ломаченко и Александром Усиком.

