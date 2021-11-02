Как экс-чемпион готовится к сражению с Ломаченко
Тяжело в учении – легко в бою. Ломаченко продолжает интенсивные тренировки накануне поединка с Комми
Бывшие чемпионы легкого веса вернутся в ринг 11 декабря
2 ноября 21:21
Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Экс-чемпиона трех весовых категорий Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) продолжает готовиться к предстоящему бою с бывшим обладателем титула IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 KO).
У Ломаченко и Комми похожая дорога к очному бою – отдали титулы Лопесу, а затем вернулись победами с жестокими нокаутами.
Украинец продолжает работать над выносливостью, бегая в гору по песку:
Тренировка.
Смотрите видео, как к возвращению в ринг готовится Комми.