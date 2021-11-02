Тяжело в учении – легко в бою. Ломаченко продолжает интенсивные тренировки накануне поединка с Комми

Бывшие чемпионы легкого веса вернутся в ринг 11 декабря

Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Экс-чемпиона трех весовых категорий Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) продолжает готовиться к предстоящему бою с бывшим обладателем титула IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 KO).



У Ломаченко и Комми похожая дорога к очному бою – отдали титулы Лопесу, а затем вернулись победами с жестокими нокаутами.

Украинец продолжает работать над выносливостью, бегая в гору по песку:

Тренировка.

Смотрите видео, как к возвращению в ринг готовится Комми.