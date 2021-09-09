У Белфорта не знают, чего ожидать от габаритного Холифилда
Тренер бывшего чемпион UFC Витора Белфорта Дерик Сантос поделился мнением о новом сопернике бойца. Американец заявил, что Эвандер Холифилд является более серьезным соперником, чем Оскар Де Ла Хойя. Слова Сантоса приводит Boxing Scene.
«По поводу Холифилда – его и до этого не раз рассматривали как соперника для Витора, а он ведь здоровый, очень даже крупный. За последние несколько лет я с ним даже подружился, он достойный человек, которого я всегда очень уважал. Сначала у нас в соперниках был один член Зала Славы Бокса, а теперь в прямом смысле этого слова у нас член Зала Славы Бокса больших масштабов, поэтому для нас это настоящий вызов, плюс у Холифилда получается держать себя в хорошей форме, что не может не вызывать восхищения.
Я даже не совсем понимаю, чего ожидать. Я видел записи его тренировок с Джоном Дэвидом Джексоном, знаю, что он все это время поддерживал боевые кондиции и хотел провести бой. Будет еще интереснее, чем это могло быть с Оскаром, потому что Холифилд настолько сильно превосходит Витора в габаритах. Мы готовились к Оскару, который хорошо передвигается по рингу, учились эффективно срезать углы, а с Холифилдом получится более опасный и открытый поединок. И я уверен, что удар у него никуда не делся, поэтому посмотрим, как с этим справимся».
Трансляция боя Белфорт – Холифилд.
В США поединок будет комментировать бывший президент страны.