У Белфорта не знают, чего ожидать от габаритного Холифилда

Витор Белфорт / фото - MMA Mania

Тренер бывшего чемпион UFC Витора Белфорта Дерик Сантос поделился мнением о новом сопернике бойца. Американец заявил, что Эвандер Холифилд является более серьезным соперником, чем Оскар Де Ла Хойя. Слова Сантоса приводит Boxing Scene.

Я даже не совсем понимаю, чего ожидать. Я видел записи его тренировок с Джоном Дэвидом Джексоном, знаю, что он все это время поддерживал боевые кондиции и хотел провести бой. Будет еще интереснее, чем это могло быть с Оскаром, потому что Холифилд настолько сильно превосходит Витора в габаритах. Мы готовились к Оскару, который хорошо передвигается по рингу, учились эффективно срезать углы, а с Холифилдом получится более опасный и открытый поединок. И я уверен, что удар у него никуда не делся, поэтому посмотрим, как с этим справимся».