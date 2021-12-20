У Беринчика существенно прибавилось количество подписчиком в Instagram после победы над Чаниевым

Ранее ради подписчиков украинец участвовал в «Танцах со звездами» и подрался на голых кулаках





Иса Чаниев и Денис Беринчик / Фото: Инстаграм

У Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) после победы над россиянином Исой Чаниевым на 10 тысяч увеличилось подписчиков в Instagram и теперь их число составляет 112 тысяч человек.



Напомним, ранее авторитетный статистический портал BoxRec поднял Беринчика в рейтинге легкого веса на 17-ю позицию. До боя с Чаниевым украинец был в пятом десятке.