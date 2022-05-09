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У Бівола не впевнені в реванші з Альваресом, оскільки їм цікавий інший бій

росіянин хоче стати абсолютним чемпіоном світу
Бокс Профессиональный бокс
09:40
У Бівола не впевнені в реванші з Альваресом, оскільки їм цікавий інший бій
Бівол - Альварес / Фото: MATCHROOM BOXING

Менеджер суперчемпіона WBA у напівважкій вазі Дмитра Бівола (20-0,11 КО) Вадим Корнілов заявив, що Саулю Альваресу (57-2-2, 39 КО) не гарантований реванш з його підопічним.

«Реванш Альваресу не гарантований. Нам треба буде сісти і домовитися, наша команда вирішуватиме це питання. Діма завжди хотів стати абсолютним чемпіоном світу, ця мета зберігається. Не виключаю, що наступний бій він проведе з переможцем поєдинку між Джо Смітом та Артуром Бетербієвим».

Нагадаємо, раніше Едді Хірн назвав дату реваншу Альварес – Бівол.


Карен Агабекян
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Дмитрий Бивол Сауль Альварес

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