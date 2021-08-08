У Бивола уверены, что снова будут вести переговоры о бое с Альваресом

Сейчас у Канело снова вернулись к кандидатуре Планта





Сауль Альварес / Фото: boxingscene.com Менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО) Вадим Корнилов высказался о появившейся в СМИ информации о возобновлении переговоров о бое чемпиона WBA, WBО и WBC во втором среднем весе Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) и чемпиона IBF Калеба Планта (21-0, 12 КО). Слова менеджера привел в Twitter журналист Лэнс Пагмайр.

«Я понимаю, что бой Альвареса и Планта имеет фактор наследия. Но сейчас я верю, что большинство болельщиков считает поединок с Биволом более интригующим, чем с Плантом. Когда в бою существует интрига, и каждый из боксеров способен победить, то это делает поединок более привлекательным широкой публике. Команда Канело должна решить, готовы ли они пожертвовать определенными вещами, чтобы завоевать звание абсолютного чемпиона мира. Им придется идти на жертвы. Они должны сделать это, даже если устроят бой в ноябре. Или же они могут оставаться независимыми и сделать желаемый шаг. Но тогда соперник будет более рискованным соперником. У них остается не так много вариантов. Я уверен, что на определенном этапе мы снова начнем переговоры, но подозреваю, что это будет другой разговор». Напомним, поединок Альвареса должен был пройти в сентябре, но был перенесен.

Карен Агабекян