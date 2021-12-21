У Джошуа появилась альтернатива реваншу с Усиком

Вызов британцу бросил непобежденный китаец

Фото: Boxing Scene

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилеи (23-0-1, 18 КО) бросил вызов бывшему двукратному чемпиону мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Чжилеи уступил Джошуа на Олимпийских играх-2012 в Лондоне, а теперь хотел бы с ним поквитаться у себя на родине. Слова 38-летнего боксера приводит BoxingScene:

«Я бы с удовольствием провел бой с Эй-Джеем в Китае из-за нашего любительского прошлого. (Национальный стадион Пекина) Bird’s Nest вмещает 100 000, так что арена у нас уже есть. Пекин и Шанхай – самые большие города, очень развитые экономически, а бокс в Китае на подъеме, там любят этот спорт и Эй-Джея тоже. Так что, если мы сможем все устроить, это будет огромным событием для бокса».

Отметим, что в 2019 году Чжилеи победил Андрея Руденко.

Напомним, на весну 2022 года у Джошуа запланирован реванш с украинцем Александром Усиком.