У Джошуа расхваливают Усика: «Он был феноменальным крузером»

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Роб Мэдден, физиотерапевт обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), в интервью изданию The Sun заверил, что команда британского чемпиона очень серьезно подходит к бою с Александром Усиком (18-0, 13 KO).

Я не буду полностью вдаваться в подробности срыва боя с Фьюри, но это было разочарованием и головной болью для всех, поскольку мы обсуждали организацию этого боя перед тем, как был улажен арбитражный спор между Фьюри и Уайлдером.

Назначение боя Уайлдер - Фьюри было настоящим шоком, поскольку мы искренне думали, что поединок с Тайсоном состоится. Это была странная маленькая поправка, поскольку мы были сосредоточены на этом бое, но затем он ушел. С Усиком мы знаем, что он отличный боксер, к которому нужно уважительно относиться и готовиться. Так что мы снова сосредоточены. Все наши взоры устремлены на него».