У Джошуа расхваливают Усика: «Он был феноменальным крузером»
Роб Мэдден, физиотерапевт обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), в интервью изданию The Sun заверил, что команда британского чемпиона очень серьезно подходит к бою с Александром Усиком (18-0, 13 KO).
«Усик - фантастический боксер, и наша команда испытывает к нему только уважение. Мы направим на него все наше внимание и дисциплину, ведь он был феноменальным крузером. Однако у Джошуа есть много преимуществ, особенно таких, как сила и мощь в клинчах. В этом плане Джошуа уже находится в собственной лиге, и против более легкого соперника он будет доминировать еще больше.
Я не буду полностью вдаваться в подробности срыва боя с Фьюри, но это было разочарованием и головной болью для всех, поскольку мы обсуждали организацию этого боя перед тем, как был улажен арбитражный спор между Фьюри и Уайлдером.
Назначение боя Уайлдер - Фьюри было настоящим шоком, поскольку мы искренне думали, что поединок с Тайсоном состоится. Это была странная маленькая поправка, поскольку мы были сосредоточены на этом бое, но затем он ушел. С Усиком мы знаем, что он отличный боксер, к которому нужно уважительно относиться и готовиться. Так что мы снова сосредоточены. Все наши взоры устремлены на него».
Роб Мэдден подтвердил, что Энтони Джошуа подойдет к бою с Александром Усиком с небольшим для него весом.