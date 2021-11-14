Головкин – о бое с Муратой: «Это самый главный бой для меня»
У Головкина напомнили Сондерсу и Юбэнку-младшему, как те струсили и отказались от боя с GGG
Британцам тогда предложили самые большие гонорары в карьере
09:58
Геннадий Головкин / Фото: ESPN
Менеджер чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) Том Леффлер в Twitter назвал имена именитых боксеров, отказавшихся от боев с его подопечным.
«Головкин дрался против Келла Брука, который тогда был первым номером полусреднего веса, когда Билли Джо Сондерс и Крис Юбэнк-младший отказались от крупнейших гонораров в карьере за бой с GGG в их родной стране, Великобритании. Вы не хотите вспоминать об этом. Головкин и Брук собрали аншлаг на O2 Arena в Лондоне. Британские фанаты пришли, чтобы вживую увидеть Головкина».
Напомним, ранее Головкина 29 декабря в Японии проведет бой против Риото Мураты.
Комментарии 0