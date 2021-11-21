У Головкина появился официальный претендент на титул

Фалькао удалось выиграть элиминатор

Эскива Фалькао

В Лас-Вегасе состоялся претендентский бой на титул IBF в среднем весе между бразильцем Эскивой Фалькао (29-0, 20 KO) и канадцем Патрисом Вольни (16-1, 10 KO). Чемпионом мира в этом весе является Геннадий Головкин.



Фалькао, являющийся серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне, с первых секунд поединка начал прессинговать соперника. Бразилец наносил много ударов по оппоненту, который скрывался за блоком.

Канадец начал чуть активнее работать во втором раунде, где ему удалось чаще пробивать навстречу. При этом, Фалькао все-равно перебивал его.

В пятом раунде Вольни перехватил инициативу после того как удары по корпусу причинили ущерб бразильцу.

Казалось, что канадец может забрать остальные раунды, но в шестой трехминутки произошло серьезное столкновение головами, из которого Фалькао вышел с большим рассечением. Бой решили остановить, а победителя выявиди по оценкам судей до столкновения.

Победил раздельным решением судей Фалькао, лучше начавший бой: 58:57, 56:58, 58:56.