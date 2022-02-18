У Хэйни готовы забросать деньгами Камбососа ради поединка – будут платить из своего кармана

Сделают все, чтобы перебить предложение из лагеря Ломаченко

Фото: Matchroom

Отец, тренер и менеджер обладателя титула WBC в легком весе Девина Хэйни (27-0, 15 KO) Бил Хэйни заявил, что в команде американца готовы уступить в плане гонорара ради поединка с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):



Послушайте, Девин Хэйни возьмет меньше, чем Василий Ломаченко. Мы во всех аспектах согласимся на меньше, чем получит Ломаченко. Мы пойдем на эту сделку, и я сам дам Камбососу денег. Я заплачу, и речь идет не о маленькой сумме. Я Билл Хэйни, я представляю Devin Haney Promotions. Я от имени всех нас говорю, что мы заплатим больше.

Сообщается, что WBO санкционировала поединок Камбососа и Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) – украинец согласился на все условия австралийца.