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У Хэйни опровергли слухи о том, что Девин отказывается от боя с Камбососом из-за денег

У американца заявили, что бой с Джорджем – цель №1
Бокс Профессиональный бокс
11:38
У Хэйни опровергли слухи о том, что Девин отказывается от боя с Камбососом из-за денег
Дэвин Хэйни / Фото: Matchroom Boxing

Отец и тренер чемпиона мира по версии WBC в легком весе Девина Хэйни (28-0, 15 КО) Билл Хэйни заявил, что деньги не играют первоочередную роль в переговорах по бою его сына против абсолютного чемпиона Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО). Слова отца боксера привел в Twitter журналист Крис Мэнникс.

«Билл Хэйни, отец и тренер Девина Хэйни, рассказал, что деньги не являются препятствием на пути к организации боя с Камбососом. Он говорит, что Девин сосредоточен только на этом поединке, поскольку это положит конец спорам вокруг абсолютного чемпиона в легком весе».

Ранее журналисты издания Sports Illustrated заявили, что Хэйни потребовал слишком большой гонорар, чем отпугал команду Камбососа.

Напомним, ранее Камбосос призвал команды Ломаченко и Хэйни ускориться в плане переговоров.


Карен Агабекян
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Теги

Джордж Камбосос Девин Хэйни

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