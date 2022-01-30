У Хэйни опровергли слухи о том, что Девин отказывается от боя с Камбососом из-за денег

У американца заявили, что бой с Джорджем – цель №1

Дэвин Хэйни / Фото: Matchroom Boxing Отец и тренер чемпиона мира по версии WBC в легком весе Девина Хэйни (28-0, 15 КО) Билл Хэйни заявил, что деньги не играют первоочередную роль в переговорах по бою его сына против абсолютного чемпиона Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО). Слова отца боксера привел в Twitter журналист Крис Мэнникс.

«Билл Хэйни, отец и тренер Девина Хэйни, рассказал, что деньги не являются препятствием на пути к организации боя с Камбососом. Он говорит, что Девин сосредоточен только на этом поединке, поскольку это положит конец спорам вокруг абсолютного чемпиона в легком весе». Ранее журналисты издания Sports Illustrated заявили, что Хэйни потребовал слишком большой гонорар, чем отпугал команду Камбососа. Напомним, ранее Камбосос призвал команды Ломаченко и Хэйни ускориться в плане переговоров.



Карен Агабекян