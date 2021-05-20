У Кличко спросили о Путине и войне с Россией. «Диктаторы падут. В этом нет сомнений»

Легендарный боксер уверен в процветании Украины

Владимир Кличко / Фото - facebook.com/KlitschkoOfficial

Член международного зала боксерской славы Владимир Кличко не сомневается в том, что Украина будет процветать.

В интервью Miami Herbert Business School легендарного спортсмена решили расспросить не только о боксерской карьере, но и зацепить более серьезные темы.

Ближе к концу разговора ведущий поинтересовался мнением Владимира о наболевших темах – войне Украины с Россией и диктаторах, назвав фамилию Владимира Путина.

Что вы думаете о вашей родине? Ваша родная страна сейчас переживает непростые времена, много давления со стороны России в последние годы. Какие ваши надежды?

Я более чем уверен, что Украина будет сиять ярко. Я так настроен из-за прошлого. У нас очень талантливые люди. Назову нескольких. Игорь Сикорский. Он украинец. Он сконструировал первый вертолет. В Киеве. Многие в люди пользуются What’s Up – Ян Кум тоже украинец, американский украинец. Самый большой грузовой самолет? Антонов. Украинский. Возможно, не все это знают, кто-то забывает, но у нас очень талантливые люди, это свойство нашей нации. У нас есть вызовы в геополитике. Но я более чем уверен, что все пройдет. В политике все требует времени. У Украины есть вызовы из-за войны на Востоке с Россией. Но это пройдет. С помощью союзников. Сам ты пойдешь быстрее, но в команде – дальше.

Я верю, и я не один такой, что мне повезло пройти практически, а не только теоретически через советскую систему, понять социализм, понять капитализм, а позже вырасти на Западе. С одной стороны, можно изучить это по книгам, по документальным фильмам. Но лучше пройти через эти системы. Потом с этим пониманием ты приходишь в место, где думаешь что ты можешь поменять, как это может быть, что у тебя есть и что лучше для общества. Я верю, что все, что делается из-за принуждения, имеет свой конец. Как и диктаторство. Диктаторы падут. В этом нет сомнений. Так что я жил и работал в этих разных системах. Я точно понимаю, что всегда будет борьба между добром и злом. Она никогда не останавливается. Но ты хочешь становиться лучше, потому что добро больше зла. Зла меньше, просто оно звучит громче. Нам стоит оставаться стойкими, продолжать драться за демократию. Я против дискриминации в любой ее форме. Разные цвета, национальности, прошлое – это и делает нас людьми. Дискриминация спровоцировала ужасные вещи, как Холокост. Если ты хочешь создавать, а не разрушать, то ты сделаешь этот мир лучше. Если ты создаешь, то ты человек. Так что я и как боец, и как желающий созидать, выступаю против разрушения, против дискриминации в любых ее проявлениях. Я против этого. Ну а с остальным разберется эволюция. И, как я сказал, диктаторы падут.

Также Владимир Кличко вспомнил аварию на Чернобыльской АЭС, о том, как правительство СССР умалчивало о взрыве и о последствиях аварии для его отца-ликвидатора.