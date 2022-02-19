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У Ковалева сорвался бой против непобежденного китайца

Причины этого боксер не сообщил
Бокс Профессиональный бокс
11:45
У Ковалева сорвался бой против непобежденного китайца
Фото: RingTV

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) в Instagram сообщил о срыве запланированного на апрель боя против Мэна Фаньлуня (17-0, 10 КО):

«И снова непонятный срыв всего запланированного в моей боксерской карьере на неопределенный срок… И раз такая непонятка, мне ничего не остается, как вновь вернуться домой и продолжать жить и радоваться всему, что происходит в нашей спортивной семье. Продолжаю держать себя в форме и надеюсь на позитивные новости и конкретику в ближайшее время, относительно моего возвращения на ринг.

Жаль конечно, что вся эта не конкретика, только отрывает от семьи и разлучает нас. Но все нам дается свыше и я уверен, что эти испытания вновь мне даются для чего-то лучшего нового в нашей жизни».


Напомним, Ковалев планирует продолжить карьеру в тяжелом весе.

Сергей Остапенко
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Сергей Ковалев

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