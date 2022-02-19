«Это была его главная слабость». Менеджер Ковалева рассказал, почему россиянин решил сменить весовую
У Ковалева сорвался бой против непобежденного китайца
Причины этого боксер не сообщил
11:45
Фото: RingTV
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) в Instagram сообщил о срыве запланированного на апрель боя против Мэна Фаньлуня (17-0, 10 КО):
«И снова непонятный срыв всего запланированного в моей боксерской карьере на неопределенный срок… И раз такая непонятка, мне ничего не остается, как вновь вернуться домой и продолжать жить и радоваться всему, что происходит в нашей спортивной семье. Продолжаю держать себя в форме и надеюсь на позитивные новости и конкретику в ближайшее время, относительно моего возвращения на ринг.
Жаль конечно, что вся эта не конкретика, только отрывает от семьи и разлучает нас. Но все нам дается свыше и я уверен, что эти испытания вновь мне даются для чего-то лучшего нового в нашей жизни».
Напомним, Ковалев планирует продолжить карьеру в тяжелом весе.
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