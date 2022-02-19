У Ковалева сорвался бой против непобежденного китайца

Фото: RingTV

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) в Instagram сообщил о срыве запланированного на апрель боя против Мэна Фаньлуня (17-0, 10 КО):

Жаль конечно, что вся эта не конкретика, только отрывает от семьи и разлучает нас. Но все нам дается свыше и я уверен, что эти испытания вновь мне даются для чего-то лучшего нового в нашей жизни».