Красюк: «Фьюри – сладенькая булочка для Усика»
У Леннокса Льюиса спросили о бое Фьюри – Усик. И он назвал короля супертяжелого веса
Экспертное мнение британца
10 октября 10:35
Леннокс Льюис / Фото: wealthypersons.com
Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис в интервью Youtube каналу Boxing Social поделился мыслями о возможном бое чемпионов хэвивейта Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO).
Я думаю, что это будет отличный бой. Я считаю, что Тайсон очень большой. Там 206 сантиметров, а какой рост Усика? Это будет очень сложный поединок для него, но я думаю, что Тайсон – отличный боец, великолепный чемпион. По моему мнению, сейчас он король супертяжелого дивизиона.
Напомним, что «Цыганский король» нокаутировал Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) в третьем поединке.