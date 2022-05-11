Закінчив кар’єру? BoxRec видалив Ф’юрі зі всіх рейтингів
У Леннокса Льюиса спросили, как прошел бы его бой с Фьюри
Легендарный британец не стал прямо отвечать и разразился похвалой соотечественнику
15:40
Фото: firstsportz.com
Легенде хэвивейта Ленноксу Льюису задали вопрос об исходе гипотетического поединка с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO):
Я отказываюсь отвечать на такой легкий вопрос. Послушайте, Тайсон Фьюри – великий чемпион, он хорошо двигается и сильно бьет. У него отличный джеб – и теперь еще и апперкот – и все, что ему осталось сделать, это зачистить дивизион, как это сделал я в свое время, и победить следующее поколение. Нельзя ставить двух бойцов из зала Kronk Gym друг против друга, это было бы неприлично.
Напомним, что Фьюри анонсировал потрясающие новости.