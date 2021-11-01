У Ломаченко и Комми похожая дорога к очному бою – отдали титулы Лопесу, а затем вернулись победами с жестокими нокаутами

Экс-чемпионы легкого веса 11 декабря вернуться в ринг

Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank

11 декабря экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) проведет свой следующий поединок. «Хай-Тек» сразится с бывшим обладателем титула IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 KO).



У путь к очному поединку оказался похожим. Ганец в 2019-м проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 KO) в титульном бою нокаутом во втором раунде, а украинец единогласным решением судей в 2020-м сделал американца абсолютным чемпионом дивизиона. Да, у каждой команды свое мнение о том поединке, но факт остается фактом – мечта Ломы стать абсолютным чемпионом пока так и осталась мечтой.

В 2021-м году легковесы оправились от печальных результатов и триумфально вернулись – Ломаченко избил Масайоши Накатани (19-2, 13 KO), нокаутировав в 9-м раунде, а Комми досрочно завершил бой с Джексоном Маринесом (19-2, 7 KO).

Жуткий образ Ломаченко на Хэллоуин.