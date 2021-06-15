Тренер Беринчика: «Камбосос не боится Лопеса, он это показал своим поведением на пресс-конференции»
У Лопеса COVID-19. Бой с Камбососом перенесен
Поединок состоится в августе
21:31
Теофимо Лопес, Джордж Камбосос / Фото: Triller
Абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) заразился коронавирусом, из-за чего его июньский бой с Джорджом Камбососом (19-0, 10 KO) перенесен на 14 августа. Об этом сообщил в Twitter инсайдер Майк Коппинджер.
Также известно, что вместе с главным боем на 14 августа перенесен весь андеркарт.
Напомним, поединок Лопеса и Камбососа должен был пройти 19 июня в Майами.
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