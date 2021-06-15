У Лопеса COVID-19. Бой с Камбососом перенесен

Поединок состоится в августе





Теофимо Лопес, Джордж Камбосос / Фото: Triller

Абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) заразился коронавирусом, из-за чего его июньский бой с Джорджом Камбососом (19-0, 10 KO) перенесен на 14 августа. Об этом сообщил в Twitter инсайдер Майк Коппинджер.

Также известно, что вместе с главным боем на 14 августа перенесен весь андеркарт.

Напомним, поединок Лопеса и Камбососа должен был пройти 19 июня в Майами.