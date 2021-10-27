«У меня есть ключ к победе над Канело». Бенавидес продолжает провоцировать Альвареса

Экс-чемпион мира хочет заполучить бой со звездным мексиканцем

Давид Бенавидес / фото - Jayne Kamin-Oncea

Экс-чемпион мира в суперсреднем весе Давид Бенавидес (24-0, 21 КО) в очередной раз высказался в адрес Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО). В интервью YouTube каналу FightHub Бенавидес назвал, по его мнению, главное слабое место Канело и сможет победить его в очном противостоянии.

«У меня есть очень хороший джеб. Канело не дрался ни с кем, обладающим хорошим джебом. Именно поэтому у него получалось сближаться и делать все, что он захочет – потому что никто не держал его на дистанции, никто не выбрасывал джеб. Множество вещей, которые я делаю, держали бы Канело вдалеке и заставляли бы его отступать. Я бы бил силовые удары, бил по корпусу... Нужно просто выйти в ринг и посмотреть, как все будет складываться. Я очень уверен в своих силах. Думаю, это ключ к победе над Канело – нужно постоянно работать передней рукой. Мой джеб больше напоминает удар справа, я потрясаю людей своим джебом. Знаю, что потенциально я смогу потрясти и Сауля, если буду делать все правильно».

Напомним, украинский полутяж Александр Гвоздик готов вернуться в профи ради боя с Канело.