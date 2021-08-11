У Top Rank есть боксер, который дебютные 16 боев выиграл нокаутом в первом раунде – Арум подводит его к Альваресу

Эдгар Берланга – 24-летний проспект второго среднего веса

Фото: Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о пуэрториканском боксере второго среднего веса Эдгаре Берланге (17-0, 16 КО), который дебютные 16 боев в профессионалах выиграл нокаутом в первом раунде.

Арум надеется, что Берланга продолжит прогрессировать и через два года выйдет на поединок против звездного Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО):

«Мы надеемся, что в течение следующих двух лет он (Берланга) добьется достаточного прогресса, чтобы мы смогли выставить его против Канело. Пуэрториканец против мексиканца в США – это бомбезный бой. Что до шансов Эдгара? Это зависит от него и того, как он будет развиваться. Думаю, у него есть все необходимое. Мы со своей стороны предоставим ему все возможности».

В 2021 году 24-летний пуэрториканец пока провел только один поединок – впервые в карьере победил не нокаутом, а по очкам. Его возвращение в ринг состоится 11 октября в андеркарде поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.



Напомним, Альварес следующий бой проведет в ноябре. Скорее всего, Канело будет боксировать за звание абсолютного чемпиона мира.