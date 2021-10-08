У Уайлдера нет шансов? Вспомните, как Деонтей отключил Фьюри в первом бою

Однако тогда «Цыганский король» проявил «чудо-держалку»

Фото: Fox Sports

9 октября чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в третий раз встретится с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Ни эксперты, ни букмекеры не верят в Уайлдера, однако в предстоящем поединке есть интрига. А если вы сомневаетесь в том, что у «Бронзового бомбардировщика» есть шансы на победу, то освежите в памяти 12 раунд их первого боя, когда Уайлдер едва не нокаутировал Фьюри:

Тогда «Цыганский король» проявил «чудо-держалку», но получится ли у него это снова? Узнаем в ночь с 9 на 10 октября на XSPORT.ua, где будет доступна онлайн трансляция боя.

Напомним, Фьюри уверяет, что этот поединок – самый важный в его карьере, но при этом продолжает всячески оскорблять Уайлдера. Впрочем, «Бронзовый бомбардировщик» также не сказать, что держит язык за зубами.