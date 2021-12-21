У Уайта агрессивно отреагировали на желание промоутера Фьюри не прописывать в контракте пункт о реванше

Эдди Хирн угрожает не дать реванш Тайсону, если Уайт победит





Эдди Хирн / Фото: Sky Sports

Промоутер Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) Эдди Хирн прокомментировал boxingnews24.com слова промоутера чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Фрэнка Уоррена, который заявил, что они не хотят прописывать в контракте на бой пункт о реванше.



«В таком случае, могу сказать, что они не получат матч-реванш, даже если будут просить. Это не очень хорошо для их клиента. Если Тайсон проиграет, у него не будет возможности еще раз встретиться в ринге с Диллианом. Я считаю, что правильно было бы позаботиться о матче-реванше, иначе Диллиан ни за что не согласится на него. Если бы я не договорился о матче-реванше перед боем Джошуа – Усик, то у Энтони не было бы возможности немедленно вернуть титулы. Это называется – хорошо делать свою работу»

Напомним, ранее Дерек Чисора дал Уайту совет на поединок с Фьюри.





