Тренер Ковалева: «Джошуа никак не отвечал на действия Усика»
У Усика раскрыли секрет победы над Джошуа
Стать чемпионом мира в двух весовых категориях украинцу помогла слаженная командная работа
17:43
Александр Усик / Фото: Instagram
26 сентября Александр Усик (19-0, 13 KO) завоевал титулы WBA Super/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе.
На странице Instagram аккаунта USYK-17Promotions рассказали, что позволило украинцу стать чемпионом мира в «королевском» дивизионе:
Командная работа в боксе на результат определено тяжелый процесс…
Если боксер выиграл, то все лавры достаются ему и он большой молодец!
Если боксер проиграл, то виновата команда и тренерский штаб…
Обычно так всегда говорят болельщики, журналисты, а также другие причастные, и не очень, к боксу люди.
Но правда где-то посередине…
Зачастую тренер и вся команда находятся в тени бойца и редко выходят из нее, при этом делая очень большой объем работы, который виден только избранным…и очень часто 24/7/365!
Команда действует как один большой механизм, а каждый ее участник делает свой, определенный планом кусочек работы, чтобы результат был положительным!
Прошла неделя после боя, эмоции улеглись и мы хотим выразить огромную благодарность всем тем, кто был с нами в одной команде на протяжении всего этого времени и кто внес свой вклад в эпическую победу Александра Усика!
Это было просто невероятно!!!
В предстоящем реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Усик является явным фаворитом.
Комментарии 1