Кларк: «Усик – неймовірний боксер. Але Ентоні зараз перебуває у тій формі, яка дозволить йому перемогти»
У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
Міллер може стати сильним суперником для топових важковаговиків
21:09
У суперважку вагу після дворічної дискваліфікації повертається 33-річний американський нокаутер Джарелл Міллер (23-0-1, 20 КО).
Міллер повернеться на ринг 25 червня в головній події шоу Thriller Fight Club в бою проти нігерійця Оноріода Еваріємі.
Американця дискваліфікували на два роки після того, як у 2020 році перед боєм з Ентоні Джошуа у його організмі виявили заборонені препарати. Офіційний термін дискваліфікації спливає 16 червня.Настільки велика дискваліфікація Міллера пов’язана з тим, що у нього вдруге знайшли заборонені препарати. Вперше він провалював допінг-тест у 2014 році.
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