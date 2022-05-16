У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір﻿﻿

Міллер може стати сильним суперником для топових важковаговиків

У суперважку вагу після дворічної дискваліфікації повертається 33-річний американський нокаутер Джарелл Міллер (23-0-1, 20 КО).

Міллер повернеться на ринг 25 червня в головній події шоу Thriller Fight Club в бою проти нігерійця Оноріода Еваріємі.

Американця дискваліфікували на два роки після того, як у 2020 році перед боєм з Ентоні Джошуа у його організмі виявили заборонені препарати. Офіційний термін дискваліфікації спливає 16 червня.

Настільки велика дискваліфікація Міллера пов’язана з тим, що у нього вдруге знайшли заборонені препарати. Вперше він провалював допінг-тест у 2014 році.