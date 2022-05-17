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У WBC розповіли, що буде з поясом Ф’юрі в найближчий рік

В організації досі чекають офіційного звернення від Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
09:58
У WBC розповіли, що буде з поясом Ф’юрі в найближчий рік
Тайсон Ф’юрі / Фото: TIME

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман розповів про ситуацію з їх титулом у суперважкій вазі, де чемпіон Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) оголосив про завершення кар’єри. Слова функціонера приводить портал boxingscene.com.

«У нас є рік. Тільки після того, як він мине, ми маємо право провести черговий обов'язковий захист титулу. Зараз ми чекатимемо рішення Ф'юрі. Наразі, ми, можливо, проведемо серію боїв, боксерський турнір на вибування. Але зараз нам нічого не залишається, як тільки чекати на рішення Ф'юрі».

Нагадаємо, Сулейман також розповів, що Деонтей Уайлдер буде битися за вакантний чемпіонський титул.


Карен Агабекян
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Тайсон Фьюри Маурисио Сулейман

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