«У – значит Усик». Украинский чемпион предстал в обличии главного героя известного фильма

Боксер вернул когда-то отнятые у Кличко чемпионские пояса

Александр Усик / фото - Getty Images

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) получил в свое распоряжение завоеванные титулы в поединке с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Именно эти пояса Владимир Кличко в 2017 году проиграл Джошуа. Официальный Telegram-канал боксера опубликовал фан-постер, в котором Усик изображен в качестве главного героя художественного фильма «V – значит вендетта».

Усик, в отличии от главного героя фильма, не пытался вернуть свободу британцам, но вернул на родину чемпионские пояса другого знаменитого украинца.

«У – значит Усик».

Напомним, Майк Тайсон похвалил навыки Усика.