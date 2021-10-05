Уайлдер: «Думаю, Усик будет человеком чести и подерется со мной за звание абсолютного чемпиона»

Деонтей Уайлдер / фото - skysports.com

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) верит, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF, украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) захочет провести с ним бой, если 9 октября он отберет пояс у британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). В эфире подкаста Last Stand Podcast «Бронзовый Бомбардировщик» заявил:

Я считаю, что мы сможем увидеть этот бой, потому что я вынесу Фьюри. В моей голове нет ни малейшего сомнения в этом. Тайсон не тренировался так же усердно, как я, он не хочет этого так сильно, как я. И он не знает, что его ждет. Они никогда не видели такого Уайлдера. Никто не видел меня таким. Я докажу это всем моим скептикам и поклонникам. 9 октября будет веселый вечер бокса.

Если все сложится хорошо, если на тот момент у Усика еще будут титулы, а я побью Фьюри, то думаю, что вы увидите это бой. Но посмотрим, как получится, поскольку когда у бойцов появляются пояса, они ведут себя забавно».