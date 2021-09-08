Уайлдер – о третьем бое с Фьюри: «Только не моргайте, ребятки»
Уайлдер: «Есть один молодой парень из моего лагеря, который размотал Тайсона на куски»
Экс-чемпион WBC заинтриговал фанатов бокса
15:58
Деонтей Уайлдер / Фото - insider-voice.comБывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) рассказал о присутствии своего человека в лагере обладателя титула по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).
Цитирует Уайдера Boxing Scene.
«Я готов к бою, и, надеюсь, что команда Фьюри тоже. Я знаю, что в его лагере не все было гладко. Есть один молодой парень из моего лагеря, который размотал Тайсона на куски. Это не слухи, а факты. Мои же спарринги проходят потрясающе. Не буду называть имена, но на канвасе побывали многие. Вы увидите то, чего не видели раньше. Это будет обновленный Деонтей Уайлдер».
Напомним, среди спарринг-партнеров Фьюри назывались Эфе Аджагба, Майкл Хантер, Кристиан Тан и Джаред Андерсон.
Уайлдер и Фьюри проведут третий поединок 9 октября в Лас-Вегасе.
Накануне Деонтей опубликовал фрагмент тренировки накануне поединка с «Цыганским королем».