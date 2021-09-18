Липинец: «Если Скотт добавит Уайлдеру уклоны и движение на ногах, то у Фьюри будут большие проблемы»
Уайлдер: «Фьюри – один из самых крупных жуликов в боксе»
Скандальный американец продолжает цеплять «Цыганского короля»
18 сентября 18:41
Деонтей Уайлдер / Фото - talksportЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) в интервью 78SPORTSTV назвал обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) мошенником.
«Взгляните на список правонарушений Тайсона Фьюри – он один из самых крупных жуликов в боксе, но слышали ли вы о том, что он сделал? Им нет до этого дела».
«Когда я закончу и уйду с ринга, то смогу посмотреть на себя в зеркало и сказать: «Я все сделал согласно букве закона». Тогда как в боксе всем заправляют деньги. Складывается такое впечатление, что люди, обладающие большой властью в боксе, не хотят обращать на все это внимание, выдумывая оправдания для подобного рода трусов».
Уайлдер и Фьюри проведут третий поединок 9 октября в Лас-Вегасе.
Накануне Деонтей опубликовал фрагмент тренировки накануне поединка с «Цыганским королем».