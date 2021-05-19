Уайлдер лишил Фьюри возможности встретиться с Джошуа. Но это не единственная проблема, которую он может создать

«Цыганский король» может повторить путь Хасима Рахмана

Мнение

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Фото - Sky Sports

Решение Апелляционного суда в пользу Деонтея Уайлдера в споре с командой Тайсона Фьюри сейчас рассматривается большинством болельщиков бокса как настоящая трагедия. Оно может лишить фанатов главного блюда года – поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

Но в то же время, мало кто задумывается, что эта ситуация может преподнести. А история мирового бокса знает случаи, когда такие сюжеты получались еще интереснее. Но Тайсону Фьюри нужно напрячься – здесь он точно проигравшая сторона во всех смыслах.

«Цыганский король» за последние семь месяцев успел позабыть об Уайлдере. Он окончательно утвердился в мнении о том, что больше не пересечется в ринге с уроженцем Алабамы, а если в его памяти он и всплывал, то только в форме насмешек и обзывательств.

А как иначе? Действительно, Уайлдер в феврале прошлого года бесспорно проиграл Фьюри, британец был нацелен двигаться дальше, забывая о том, что успел наподписывать перед первым боем.

Да и состояние самого Уайлдера оставляло желать лучшего. Американца не покидала затянувшаяся депрессия, он все искал виновных в своем поражении и упорно отказывался двигаться вперед – в первую очередь, к новым соперникам. Фьюри прочно засел в голове. И Уайлдер его все-таки достал. Причем судья Даниэль Вайнштейн сделал так, что Фьюри нужно встретиться с американцем не позже 15 сентября, то есть, уже сейчас нужно бросать все и готовиться к третьему бою.

В панике команда Фьюри пытается забросать Уайлдера деньгами, чтобы тот отступил, но он этого не сделает, сколько бы ему не предложили. Его обида засела настолько прочно, а желание отомстить такое большое, что деньги отходят на второй план. Тем более, что сам Уайлдер отлично знает, насколько успешными в супертяжелом весе бывают такие возвращение, как его.

О том, как преодолевать депрессию и возвращаться на вершину, Фьюри знает и сам, а вот о том, как чемпион может вернуть себе титул после сокрушительного поражения он может спросить у Леннокса Льюиса.

22 апреля 2001 года один из величайших супертяжей в истории в южноафриканском Бракпане уступил американцу Хасиму Рахману и потерял три титула – WBC, IBF, IBO. После боя команда американца упорно увиливала от реванша, а Дон Кинг быстро организовал Рахману новый рекламный контракт и пытался организовать ему защиту титула в Пекине под названием «Великая китайская битва».

Однако тогда тоже вмешался суд. Федеральный судья обломал планы Кинга и Рахмана и обязал к проведению реванша, а Льюис через несколько месяцев в Лас-Вегасе вынесет американца с ринга и вернет свои титулы.

Нужно ли Фьюри бояться такого сценария? Или он уже не воспринимает Уайлдера всерьез после того, как полтора года назад нанес ему сокрушительное поражение?

Определенно, этот бой таит для «Цыганского короля» скрытые опасности. Фьюри уже был настроен на сверхприбыльный бой против Джошуа и перестроиться на то, чтобы вновь пахать в поединке против соперника, который казался пройденным этапом, будет очень непросто. Тем более, что Уайлдер точно будет еще более мотивированным.

Фьюри точно потребуется безупречное выступление, чтобы вновь одержать победу, но способен ли его вновь выжать из себя Тайсон, от эмоционального и психологического состояния которого зависит если не все, то очень многое? Есть большие подозрения, что с этим будут проблемы.

Тайсон Фьюри / Фото - Boxing Scene

Конечно, Фьюри отлично знает Уайлдера, его сильные и слабые стороны. Но это же можно сказать и про американца, который точно проработает до мелочей все свои ошибки прошлого боя и все так же будет искать один нокаутирующий удар.

Последние новости из лагеря Уайлдера тоже вселяют оптимизм его болельщикам. Он набрал хорошую форму, с энтузиазмом работает в тренировочном зале и по-прежнему голоден к победам. Определенно, он будет более опасным противником для Фьюри, чем в прошлом бою. «Цыганскому королю» нужно понять, что сейчас ему нужно доказывать все сначала, поскольку поражение лишит его всего, в том числе, и потенциального боя с Джошуа в будущем.