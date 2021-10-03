Уайлдер: «Малик Скотт – замечательный человек и тренер»
Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) рассказал, как прошла подготовка к третьему бою против нынешнего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Слова «Бронзового бомбардировщика» приводит BoxingScene:
«Перед вами обновленный Деонтей Уайлдер. Старого Деонтея больше нет. Я не могу вам это объяснить, я должен показать вам 9 октября. С нетерпением жду этого и не могу дождаться.
Это был лучший тренировочный сбор за всю мою карьеру. Иногда нужно, чтобы в жизни происходили события, которые привели к нужным изменениям. Мы не отвлекались, и я нахожусь в хорошем психологическом, физическом, эмоциональном и духовном состоянии.
Малик Скотт – замечательный человек и тренер. Мы познакомились много лет назад на спарринге с Томашем Адамеком. У нас возникла настоящая связь, он мне как брат. В этом лагере меня окружает столько любви, что я не зацикливаюсь ни на чем негативном.
Я чувствую себя потрясающе. Все было хорошо или даже отлично. Это время было для меня отличным. Было много времени на поготовку, мы могли поработать над разными мелочами и совершенствовать их. Не всегда можно быть идеальным, но это не значит, что нельзя тренироваться, чтобы стать идеальным.
Я очень сосредоточен. Сейчас я более сосредоточен, чем когда-либо за всю свою карьеру. Это второй этап моей карьеры. Я с удовольствием выиграл и защищал титул в течение пяти лет. На данный момент мы очень серьезно ко всему относимся. У меня отличный тренировочный лагерь, и я рад, что здесь нахожусь».
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Накануне боксеры обменялись угрозами в социальных сетях.
Победитель третьего поединка в следующем году может выйти на бой против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира.
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