Уайлдер: «Малик Скотт – замечательный человек и тренер»

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Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) рассказал, как прошла подготовка к третьему бою против нынешнего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Слова «Бронзового бомбардировщика» приводит BoxingScene:

Это был лучший тренировочный сбор за всю мою карьеру. Иногда нужно, чтобы в жизни происходили события, которые привели к нужным изменениям. Мы не отвлекались, и я нахожусь в хорошем психологическом, физическом, эмоциональном и духовном состоянии.

Малик Скотт – замечательный человек и тренер. Мы познакомились много лет назад на спарринге с Томашем Адамеком. У нас возникла настоящая связь, он мне как брат. В этом лагере меня окружает столько любви, что я не зацикливаюсь ни на чем негативном.

Я чувствую себя потрясающе. Все было хорошо или даже отлично. Это время было для меня отличным. Было много времени на поготовку, мы могли поработать над разными мелочами и совершенствовать их. Не всегда можно быть идеальным, но это не значит, что нельзя тренироваться, чтобы стать идеальным.

Я очень сосредоточен. Сейчас я более сосредоточен, чем когда-либо за всю свою карьеру. Это второй этап моей карьеры. Я с удовольствием выиграл и защищал титул в течение пяти лет. На данный момент мы очень серьезно ко всему относимся. У меня отличный тренировочный лагерь, и я рад, что здесь нахожусь».