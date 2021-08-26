Тренер Уайлдера тешится своим подопечным: «Новый Деонтей нокаутировал бы старого за два раунда»
Уайлдер меняет стиль перед трилогией с Фьюри
Спарринг-партнер американца рассказал, что Деонтей уже не надеется на лаки-панч
20:36
Уайлдер с тренером / Фото: Top Rank
Спарринг-партнер Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) Стефан Шоу (14-0, 10 KO) рассказал о тренировках с бывшим чемпионом мира накануне третьего поединка против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).
Надеюсь, мы увидим другого Деонтея. Он работает над различными вещами в тренировочном лагере, которые Малик специально для него подогнал и подкорректировал. Только поединок сможет дать ответы на вопросы, но он определенно пробует новое. Теперь он уже не пытается разобраться с тобой при помощи одного удара.
Мне кажется, одна из его проблем заключалась в том, что он полагался лишь на один единственный удар, тем самым отдавая инициативу своим соперникам. И хоть в этом есть доля правды, такой подход имеет и обратную сторону, но это супертяжелый дивизион и один удар может изменить ход боя как в пользу Деонтея, так и Фьюри. С моей точки зрения, Деонтей определенно работает над новыми вещами.
Напомним, что «Цыганский король» в который раз задел Владимира Кличко.
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