Уайлдер меняет стиль перед трилогией с Фьюри

Уайлдер с тренером / Фото: Top Rank

Спарринг-партнер Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) Стефан Шоу (14-0, 10 KO) рассказал о тренировках с бывшим чемпионом мира накануне третьего поединка против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).



Мне кажется, одна из его проблем заключалась в том, что он полагался лишь на один единственный удар, тем самым отдавая инициативу своим соперникам. И хоть в этом есть доля правды, такой подход имеет и обратную сторону, но это супертяжелый дивизион и один удар может изменить ход боя как в пользу Деонтея, так и Фьюри. С моей точки зрения, Деонтей определенно работает над новыми вещами.