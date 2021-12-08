Уайлдер прервал молчание: «Лучшее еще впереди»
Уайлдер: «Может мне уже пора уйти на пенсию»
«Бронзовый Бомбардировщик» может завершить карьеру
08:30
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 1 KO) признался, что еще не определился относительного будущего своей карьеры и серьезно рассматривает вариант с выходом на пенсию.
Американца цитиурет ресурс boxing247.com:
«У меня сейчас смешанные чувства. Потому что в конечном итоге я достиг всех своих целей в этом виде спорта. Я сказал своей дочери, когда ей был один год, что стану чемпионом мира и смогу поддерживать ее сверх ее веры. Я сделал это. Я сделал много вещей и теперь считаю, что никому ничего не должен доказывать, потому что уже это сделал. Теперь передо мной стоит вопрос: стоит ли мне попробовать еще раз или может пора уйти на пенсию и сосредоточиться на других вещах?».
В своем крайнем поединке Деонтей Уайлдер потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).