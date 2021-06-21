Уайлдер наконец взял вину за поражение от Фьюри на себя

Американец готов дать реванш в 3-м бою





Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / фото - ESPN

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1 41 КО) взял вину за поражение Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО). В комментарии ESPN американец признался, что не отказывается от прошлых слов, однако готов в третьем бою 24 июля показать все, на что способен.

«Вся ответственность лежит на мне. Я имею в виду, что не могу винить кого-то другого. Я могу рассказать вам факты. И когда я раскрываю факты, каждый человек сам решает, принимать ли то, о чем я говорю. У меня нет никаких причин лгать о том, что я говорил. Но в конечном итоге это произошло со мной, поэтому я беру полную ответственность на себя. Мы живем, чтобы увидеть новый день, и поэтому мы находимся здесь. 24 июля придет моя очередь».

Уайлдер ранее рассказал, кого ненавидит больше всего.