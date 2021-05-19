Фьюри дали неделю на решение вопроса с Уайлдером. Если не справится, то Джошуа подерется с Усиком
Уайлдер нарвался. Фьюри принялся унижать Деонтея
Тайсон подшутил по поводу оправданий американца после их второго боя
19 мая 14:44
Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер / Фото: usatoday.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в Twitter высмеял оправдания Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) после досрочного поражения во втором поединке.
Никаких оправданий, но:
- Костюм был слишком тяжелым
- Фьюри что-то подложил в перчатки
- Мои ноги ослабли
- Мою воду отравили
- В перчатках Фьюри не было набивки
- У меня была операция на бицепсе
- Я был зомби
- Тренер-предатель
- Трудности в лагере
- Мне сделали аутопсию
- Я сломал руку
- Бой остановили слишком рано
- Ошибка Андре Диррелл
- Рефери фигово справился с работой
- Враги, выдающие себя за друзей
- Вмятина в моей голове
- Предметы в перчатках, похожие на яйца
- Фьюри намазался маслом
- Рикки Хаттон ослабил перчатки
- Я повредил бицепс
- Я сломал кулак
- Кулак Фьюри находился не в перчатке
- Фьюри использовал стероиды
- Фьюри применил магию вуду
- У меня была простуда
- Мою еду отравили
Напомним, ранее Уайлдер сорвал главный бой года в супертяжелом весе между Фьюри и Джошуа. Суд после иска Деонтея обязал Тайсона подраться с американцем в сентябре
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