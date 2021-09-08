Хантер: «Считаю, что у Тайсона не возникнет проблем с Уайлдером»
Уайлдер – о третьем бое с Фьюри: «Только не моргайте, ребятки»
«Бронзовый Бомбардировщик» уверен в своих силах накануне реванша с «Цыганским Королем»
09:10
Деонтей Уайлдер / фото - Getty Images
Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) во время эфира подкаст-шоу PBC Podcast заявил, что уверен в своих силах накануне реванша с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO), который должен состояться 9-го октября в Лас-Вегасе.
«Я представляю опасность в данный момент времени. Малик [Скотт] и моя команда пробудили во мне все самое лучшее, и я готов как никогда. Но это ничего не значит, если ты не сможешь показать это остальному миру, и мне отлично об этом известно. Только не моргайте, ребятки. Только не моргайте».
Деонтей Уайлдер опубликовал фрагмент тренировки накануне поединка с Тайсоном Фьюри.