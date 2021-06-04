Уайлдер: «Отец Фьюри и раньше предлагал Тайсону отказаться от поединка, пока они не нашли способ мошенничества»
Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) дал комментарий о желании отца чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Джона Фьюри об отказе его сына от титула
ради поединка с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Слова Уайлдера приводит Sky Sports:
Бегство чистейшей воды. Он пытается заставить своего сына избежать боя. Он делал то же самое в предыдущий раз, пока они не придумали способ, как им смошенничать. После чего он вдруг принялся ставить все, что у него есть.
Как человек неожиданно обретает уверенность за столь короткий период времени? Готовый поставить свой последний доллар? Теперь же, когда за нами пристально наблюдают, все будет совсем по-другому. Я знаю, что могу сделать, и они об этом знают тоже, из-за чего им необходимо найти что-то, чтобы меня притормозить.
Уайлдер рассказал о своих заработках за карьеру.
Комментарии 0