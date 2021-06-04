Уайлдер: «Отец Фьюри и раньше предлагал Тайсону отказаться от поединка, пока они не нашли способ мошенничества»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 5
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Германия 2:3 Окончен
16:15 США - Словакия 6:1 Окончен
20:15 Финляндия - Чехия 1:0 Окончен
20:15 Россия - Канада 1:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 3:5 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 3:2 Окончен
Теннис (8 событий из 61) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:20 Филипп Кольшрайбер - Аслан Карацев 3:1 Окончен
13:30 Микаэль Имер - Гаэль Монфис 3:1 Окончен
17:00 Марин Чилич - Роджер Федерер 1:3 Окончен
22:00 Рафаэль Надаль - Ришар Гаске 3:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Марта Костюк - Сайсай Чжэн 2:0 Окончен
12:00 Ann Li - Элина Свитолина 0:2 Окончен
15:00 Мария Саккари - Жасмин Паолини 2:0 Окончен
16:15 Зарина Дияс - Элисе Мертенс 1:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 1:2 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 2:3 Окончен
Теннис (6 событий из 57) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:15 Александер Зверев - Ласло Дйере -:- Запланирован
22:00 Стефанос Циципас - Джон Иснер -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Марта Костюк - Варвара Грачева -:- Запланирован
12:00 Барбора Крейчикова - Элина Свитолина -:- Запланирован
13:00 Виктория Азаренко - Мэдисон Кейз -:- Запланирован
17:00 Серена Уильямс - Даниэлле Росе Коллинс -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 5) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
14:15 США - Канада -:- Запланирован
18:15 Финляндия - Германия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
23:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован

Уайлдер: «Отец Фьюри и раньше предлагал Тайсону отказаться от поединка, пока они не нашли способ мошенничества»

Американец продолжает говорить о том, что победа в реванше была добыта с помощью жульничества
Бокс Профессиональный бокс
07:23
Уайлдер: «Отец Фьюри и раньше предлагал Тайсону отказаться от поединка, пока они не нашли способ мошенничества»
Уайлдер и Джон Фьюри / Фото: fightnews.info

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) дал комментарий о желании отца чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Джона Фьюри об отказе его сына от титула ради поединка с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Слова Уайлдера приводит Sky Sports:

Бегство чистейшей воды. Он пытается заставить своего сына избежать боя. Он делал то же самое в предыдущий раз, пока они не придумали способ, как им смошенничать. После чего он вдруг принялся ставить все, что у него есть.

Как человек неожиданно обретает уверенность за столь короткий период времени? Готовый поставить свой последний доллар? Теперь же, когда за нами пристально наблюдают, все будет совсем по-другому. Я знаю, что могу сделать, и они об этом знают тоже, из-за чего им необходимо найти что-то, чтобы меня притормозить. 

Уайлдер рассказал о своих заработках за карьеру.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хирн: «Если Фьюри будет сконцентрирован и хорошо подготовлен, то легко победит Уайлдера»
Хирн: «Если Фьюри будет сконцентрирован и хорошо подготовлен, то легко победит Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
07:55
Уайлдер после победы над Фьюри намерен сразиться с Джошуа
Уайлдер после победы над Фьюри намерен сразиться с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 20:59
Уайлдер: «Мои дети будут богаче, чем все мы»
Уайлдер: «Мои дети будут богаче, чем все мы»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 17:41
Уайлдер продолжает утверждать, что Фьюри нокаутировал его исключительно за счет мошенничества
Уайлдер продолжает утверждать, что Фьюри нокаутировал его исключительно за счет мошенничества
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 13:15
Менеджер Уайлдера рассказал о причине поражения Уайлдера во втором поединке с Фьюри
Менеджер Уайлдера рассказал о причине поражения Уайлдера во втором поединке с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 07:32
У Усика есть конкурент? Уайлдер с тренером исполнил энергичней танец во время тренировки
У Усика есть конкурент? Уайлдер с тренером исполнил энергичней танец во время тренировки
Бокс Профессиональный бокс
1 июня 13:48

Новости: Бокс

Хирн: «Если сделка с Усиком не будет заключена, мы с Джошуа построим другие планы»
Хирн: «Если сделка с Усиком не будет заключена, мы с Джошуа построим другие планы»
Профессиональный бокс
08:16
Хирн: «Если Фьюри будет сконцентрирован и хорошо подготовлен, то легко победит Уайлдера»
Хирн: «Если Фьюри будет сконцентрирован и хорошо подготовлен, то легко победит Уайлдера»
Профессиональный бокс
07:55
Флойд Мейвезер – Логан Пол. Онлайн трансляция
Флойд Мейвезер – Логан Пол. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
07:30
Уайлдер: «Отец Фьюри и раньше предлагал Тайсону отказаться от поединка, пока они не нашли способ мошенничества»
Уайлдер: «Отец Фьюри и раньше предлагал Тайсону отказаться от поединка, пока они не нашли способ мошенничества»
Профессиональный бокс
07:23
Джермелл Чарло: «Сейчас я не могу подраться с Альваресом»
Джермелл Чарло: «Сейчас я не могу подраться с Альваресом»
Профессиональный бокс
3 июня 22:33
Расселл: «Бой Мейвезера и Пола – издевка над нашим видом спорта»
Расселл: «Бой Мейвезера и Пола – издевка над нашим видом спорта»
Профессиональный бокс
3 июня 21:44
Уайлдер после победы над Фьюри намерен сразиться с Джошуа
Уайлдер после победы над Фьюри намерен сразиться с Джошуа
Профессиональный бокс
3 июня 20:59
Хирн назвал возможных соперников Джошуа, если поединок с Усиком не состоится
Хирн назвал возможных соперников Джошуа, если поединок с Усиком не состоится
Профессиональный бокс
3 июня 19:58
Он никак не угомонится. Логан Пол намерен подраться с Макгрегором и отправить его в нокаут
Он никак не угомонится. Логан Пол намерен подраться с Макгрегором и отправить его в нокаут
Профессиональный бокс
3 июня 18:14
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости