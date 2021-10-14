Уайлдер поблагодарил Фьюри за 3 невероятных боя

Деонтей Уайлдер / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) прокомментировал результат трилогии с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).



Слова «Бронзового бомбардировщика» приводит Mirror:

Я бы был лжецом, если бы сказал, что не был расстроен результатом. Но взглянув на свой путь со стороны, я понимаю, что опыт, который я получил, намного лучше того, который ожидал. Да, я не победил, но однажды мудрый человек сказал, что победы в преподнесенных уроках.

Надеюсь, мне удалось доказать, что я являюсь настоящим воином и королем этого спорта.

И напоследок хотелось бы поздравить Тайсона Фьюри за его победу и сказать спасибо за великие исторические моменты, которые останутся в памяти навеки.