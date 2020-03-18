Диллиан Уайт рассказал, как нокаутировать Уайлдера
Уайлдер получит солидную сумму отступных, чтобы не мешать поединку Фьюри – Джошуа
Топовый супертяжеловес будет вознагражден за ожидание
18 марта 20:55
Деонтей Уайлдер / Фото - essentiallysportsЭкс-чемпион мира в тяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) получит солидные отступные, чтобы не быть барьером поединку между британцами Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Об этом сообщил журналист Макс Келлерман в эфире программы на YouTube-канале ESPN.
«Не смотрите на контракт. По условиям, Уайлдер получит серьезные отступные. Речь идет о 5-10 млн долларов. Деонтей получит деньги просто за ожидание».
Напомним, ранее Джошуа и Фьюри подписали контракты на два поединка в 2021 году.