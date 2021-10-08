Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа

«Бронзовый Бомбардировщик» аргументировал свой выбор

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) в интервью YouTube-каналу ESNEWS заявил, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) победит Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), если британец активирует опцию реванша.

По словам «Бронзового Бомбардировщика», который на этих выходных сразится с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO), затем он хочет провести бой с Усиком за все пояса.

«Усик однозначно победит в реванше. Я просто думаю, что Джошуа не готов к нему, его подвижности и леворукости. Он недостаточно опытный, чтобы справиться с левшой. Я считаю, что Усик больше хочет победить. Он хочет этого намного больше, чем Джошуа. Мы с нетерпением ждем этого поединка, а затем, думаю, у нас с Усиком будет отличный объединительный бой. Джошуа не захотел драться со мной и потерял много денег. Я знаю, что он думает об этом каждый день».

Тайсон Фьюри видит некоторые шансы у Энтони Джошуа в реванше с Александром Усиком.