У Леннокса Льюиса спросили о бое Фьюри – Усик. И он назвал короля супертяжелого веса
Уайлдер оказался в брутальном нокауте, но все же прокомментировал бой с Фьюри
Американец был немногословен
10 октября 10:47
Фото: Top Rank
Супертяж Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) поделился мнением о завершении трилогии с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
Слова американца приводит mirror.co.uk:
Я отдал все силы, но сегодня этого оказалось недостаточно. Я не уверен, что произошло. Я знаю, что на тренировках Фьюри делал определенные вещи. Также я понимал, что он вышел с весом 126 килограммов не для того, чтобы быть танцором балета. Фьюри вышел, чтобы нависать на мне и грубо атаковать меня. Он преуспел в этом.
Напомним, что после боя «Бронзовый бомбардировщик» отправился в больницу.