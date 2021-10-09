Уайлдер прокомментировал свой рекордный вес перед поединком с Фьюри: «Я хотел выглядеть сексуально»

Американец планирует таким образом лишить британца преимущества

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) утверждает, что набрал рекордный вес в преддверии третьего боя с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), чтобы «Цыганский Король» не мог наваливаться на него в клинчах.

«Бронзового Бомбардировщика» цитирует портал ringtv.com.

«Вес просто пришел сам по себе. Я хотел выглядеть сексуально и чувствовать себя сексуально. К тому же я сексуальный на вкус. Я жму лежа около 160 килограммов, так что с каким бы весом я ни вышел, я могу положить его себе на плечи и поднять. Теперь Фьюри не сможет набрасываться на меня и наваливаться всем своим весом. Больше всего мы просто хотели повеселиться в тренировочном лагере. Это был веселый лагерь. В нем я чувствовал любовь, и у нас было много отличных моментов. Время, которое нам дали, оказалось для нас преимуществом, позволившим нам тренироваться».

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.