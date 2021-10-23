Портер: «Малик Скотт оправдал себя как тренер Уайлдера в третьем бою с Фьюри»
Уайлдер успешно перенес операцию на правой руке
«Бронзовый бомбардировщик» потерпел поражение в третьем поединке с Фьюри
13:15
Фото: boxingscene.com
Как сообщает портал BoxingScene.com, в минувший понедельник экс-чемпион в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) успешно перенес операцию на пястной кости правой руки, перелом которой он получил в третьем поединке с британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) в начале месяца.
Шелли Финкель, менеджер Уайлдера, заявил, что в случае успешного восстановления его подопечный вернется на ринг уже в середине весны.
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в лучшем бою года.