Уайлдер успешно перенес операцию на правой руке

«Бронзовый бомбардировщик» потерпел поражение в третьем поединке с Фьюри

Фото: boxingscene.com

Как сообщает портал BoxingScene.com, в минувший понедельник экс-чемпион в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) успешно перенес операцию на пястной кости правой руки, перелом которой он получил в третьем поединке с британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) в начале месяца.

Шелли Финкель, менеджер Уайлдера, заявил, что в случае успешного восстановления его подопечный вернется на ринг уже в середине весны.

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в лучшем бою года.