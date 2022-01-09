Уайлдер уйдет из бокса? Ответил тренер «Бронзового бомбардировщика»

Малик Скотт считает, что его подопечный в любом случае окажется в выигрыше

Фото: Sky Sports

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), рассказал, рассматривает ли «Бронзовый бомбардировщик» вариант с уходом из бокса. Слова американского специалиста приводит boxingscene.com:

«Я знаю, что людей интересует будущее Деонтея, потому что они слышали то его интервью. Он сказал, что может уйти в отставку и это правда. Я считаю, что многие мечтают оказаться на его месте. На днях я сказал Деонтею: «Братан, ты можешь делать все что захочешь. Если примешь решение продолжать, то станешь двукратным чемпионом. Если ты уйдешь, то уже добился всего, к чему стремился». В любом случае Деонтей остается в выигрыше. Уайлдер начал заниматься боксом, потому что хотел помочь своей дочери, и он это сделал. Уайлдер стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Он добился больших гонораров и сейчас сделал разумные инвестиции, которые позволили ему стать финансово независимым. Он сейчас в прекрасном положении».

В октябре 2021 года Уайлдер во второй раз проиграл Тайсону Фьюри после чего ушел из медиапространства. Тем не менее, «Бронзовому бомбардировщику» уже нашли соперника для возвращения в ринг.

Напомним, ранее Скотт поразмышлял над шансами Уайлдера против Александра Усика, а также заявил, что украинцу под силу стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.