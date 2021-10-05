Уайлдер: «Думаю, Усик будет человеком чести и подерется со мной за звание абсолютного чемпиона»
Уайлдер выйдет на бой с Фьюри в необычном облике
Костюм будет посвящен корням «Бронзового Бомбардировщика» – народу эдо
13:00
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) снова выйдет на поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) в необычном костюме.
Об этом сообщили дизайнеры Космо Ломбино и Донато Кроули. По их словам, «Бронзовый Бомбардировщик» выйдет на ринг в облике, который будет посвящен его предкам. Костюм будет посвящен корням Уайлдера – народу эдо, который проживает на территории Нигерии.
Космо Ломбино цитирует издательство The Sun:
«Это очень особенный костюм. Деонтей лично обсуждал с нами его дизайн, он предложил использовать красные и черные цвета, которые отображают африканские корни Уайлдера».
Деонтей Уайлдер считает, что сможет победить Тайсона Фьюри в их третьем поединке.