Менеджер Уайлдера: «Деонтей говорит, что ему хватит две секунды на поединок с Фьюри»
Уайлдер: «Я хочу изуродовать Фьюри так, чтобы родная мама не узнала его»
Американец намерен вернуть свой титул
07:21
Уайлдер и Фьюри / Фото: Reuters
Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) прокомментировал предстоящий третий поединок с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1. 21 KO).
Слова Уайлдера приводит ringnews24.com:
Я хочу причинить боль этому человеку, изуродовать так, чтобы родная мама не узнала его. Я хочу обезглавить его любым из возможных способов. Ему некуда бежать и негде спрятаться. Я самый сильный панчер в истории супертяжелого веса и намерен доказать это. Я готов вернуть свой титул.
Также американец высказался о попытке британца организовать объединительный бой с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Конечно, я смотрю на эту ситуацию так, как на трусливый способ сбежать от меня. По контракту, мы обязаны драться третий раз. Тайсон дал слово, но помимо этого, у нас есть контракт, в котором все прописано. Вы должны все это соблюдать. Он не может закрыть эту главу, не пройдя через Уайлдера.
Отметим, что Фьюри вновь строит планы на поединок с Джошуа.
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