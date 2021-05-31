Уайлдер: «Я хочу изуродовать Фьюри так, чтобы родная мама не узнала его»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 24
Завтра 8
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Беларусь - Швейцария 0:6 Окончен
16:15 Италия - Канада 1:7 Окончен
20:15 Швеция - Словакия 3:1 Окончен
20:15 Финляндия - Латвия 3:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 3:2 Окончен
03:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 5:2 Окончен
Теннис (10 событий из 42) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:00 Марио Вилелья Мартинес - Роберто Баутиста-Агут 0:3 Окончен
14:25 Мартон Фускович - Симон Жиль 3:0 Окончен
15:30 Кей Нишикори - Алессандро Джанеззи 3:2 Окончен
16:15 Григор Димитров - Маркос Жирон 0:1 Окончен
18:50 Александер Зверев - Оскар Отте 3:2 Окончен
19:35 Роман Сафиуллин - Карлос Табернер 3:1 Окончен
21:30 Стефанос Циципас - Джереми Чарди 3:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Патриция Мария Тиг - Наоми Осака 0:2 Окончен
14:25 Греетье Миннен - Петра Квитова 1:2 Окончен
19:05 Виктория Азаренко - Светлана Кузнецова 2:1 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Чехия - Дания -:- Запланирован
16:15 США - Германия -:- Запланирован
20:15 Норвегия - Казахстан -:- Запланирован
20:15 Россия - Швеция -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
00:00 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 7:1 Окончен
Теннис (18 событий из 91) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Сэм Куэрри - Джон Иснер -:- Запланирован
12:00 Филипп Кольшрайбер - Фернандо Вердаско -:- Запланирован
12:00 А. Рамос-Винолас - Гаэль Монфис -:- Запланирован
12:00 Рафаэль Надаль - Alexei Popyrin -:- Запланирован
12:00 Фредерико Кориа - Фелисиано Лопес -:- Запланирован
12:00 Новак Джокович - Теннис Сандрген -:- Запланирован
14:15 Александр Бублик - Даниил Медведев -:- Запланирован
15:15 Марин Чилич - Артур Риндеркнеч -:- Запланирован
16:30 Жо-Вильфрид Тсонга - Йошихито Нишиока -:- Запланирован
17:00 Денис Истомин - Роджер Федерер -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Ализе Корне - Хармони Тан -:- Запланирован
12:00 Oceane Babel - Элина Свитолина -:- Запланирован
12:00 Екатерина Александрова - Винус Уильямс -:- Запланирован
13:00 Kaja Juvan - Ига Святек -:- Запланирован
15:15 Софиа Кенин - Елена Остапенко -:- Запланирован
17:15 Аранта Рус - Михаэла Бузарнеску -:- Запланирован
17:15 Гарбин Мугуруса - Марта Костюк -:- Запланирован
22:00 Серена Уильямс - Ирина-Камелия Бегу -:- Запланирован
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Швейцария - Великобритания -:- Запланирован
12:15 Канада - Финляндия -:- Запланирован
16:15 Словакия - Чехия -:- Запланирован
16:15 Италия - США -:- Запланирован
20:15 Россия - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Германия - Латвия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован

Уайлдер: «Я хочу изуродовать Фьюри так, чтобы родная мама не узнала его»

Американец намерен вернуть свой титул
Бокс Профессиональный бокс
07:21
Уайлдер: «Я хочу изуродовать Фьюри так, чтобы родная мама не узнала его»
Уайлдер и Фьюри / Фото: Reuters

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) прокомментировал предстоящий третий поединок с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1. 21 KO).

Слова Уайлдера приводит ringnews24.com:

Я хочу причинить боль этому человеку, изуродовать так, чтобы родная мама не узнала его. Я хочу обезглавить его любым из возможных способов. Ему некуда бежать и негде спрятаться. Я самый сильный панчер в истории супертяжелого веса и намерен доказать это. Я готов вернуть свой титул.

Также американец высказался о попытке британца организовать объединительный бой с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Конечно, я смотрю на эту ситуацию так, как на трусливый способ сбежать от меня. По контракту, мы обязаны драться третий раз. Тайсон дал слово, но помимо этого, у нас есть контракт, в котором все прописано. Вы должны все это соблюдать. Он не может закрыть эту главу, не пройдя через Уайлдера.

Отметим, что Фьюри вновь строит планы на поединок с Джошуа.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Менеджер Уайлдера: «Деонтей говорит, что ему хватит две секунды на поединок с Фьюри»
Менеджер Уайлдера: «Деонтей говорит, что ему хватит две секунды на поединок с Фьюри»
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 21:04
Думаете, вареная куриная грудка и каша? Фьюри показал рацион чемпиона WBC
Думаете, вареная куриная грудка и каша? Фьюри показал рацион чемпиона WBC
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 17:42
Баффер: «Хочу увидеть бой Фьюри – Джошуа даже без титула на кону»
Баффер: «Хочу увидеть бой Фьюри – Джошуа даже без титула на кону»
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 18:09
Уберите детей! Фьюри показал, как побьет Уайлдера
Уберите детей! Фьюри показал, как побьет Уайлдера
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 16:27
Экс-тренер Кличко: «Когда Фьюри станет абсолютным чемпионом, у Володи вновь появится шанс»
Экс-тренер Кличко: «Когда Фьюри станет абсолютным чемпионом, у Володи вновь появится шанс»
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 15:58
2
Экс-тренер Владимира Кличко: «Фьюри просто уничтожил Уайлдера. Этот ср*ный баскетболист решил опять получить пилюлей?»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Фьюри просто уничтожил Уайлдера. Этот ср*ный баскетболист решил опять получить пилюлей?»
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 11:21

Новости: Бокс

Александр Емельяненко: «Надеюсь, Усик надерет задницу Джошуа»
Александр Емельяненко: «Надеюсь, Усик надерет задницу Джошуа»
Профессиональный бокс
10:10
Экс-чемпион мира: «Ковалев в бою с Альваресом пришел за чеком. Типичная проблема русских – со звездами выходят, как терпилы»
Экс-чемпион мира: «Ковалев в бою с Альваресом пришел за чеком. Типичная проблема русских – со звездами выходят, как терпилы»
Профессиональный бокс
09:38
Отец Хэйни: «Мы хотели драться с Ломаченко, поскольку он великий»
Отец Хэйни: «Мы хотели драться с Ломаченко, поскольку он великий»
Профессиональный бокс
09:14
Бриггс: «Владимир Кличко прячется от меня на Аляске»
Бриггс: «Владимир Кличко прячется от меня на Аляске»
Профессиональный бокс
09:00
Рамирес намерен подраться с Лопесом за чемпионский пояс в первом полусреднем весе
Рамирес намерен подраться с Лопесом за чемпионский пояс в первом полусреднем весе
Профессиональный бокс
08:24
Уайлдер: «Я хочу изуродовать Фьюри так, чтобы родная мама не узнала его»
Уайлдер: «Я хочу изуродовать Фьюри так, чтобы родная мама не узнала его»
Профессиональный бокс
07:21
«Тайсон никогда не хотел драться с Джошуа». Хирн винит «Цыганского короля» в срыве боя
«Тайсон никогда не хотел драться с Джошуа». Хирн винит «Цыганского короля» в срыве боя
Профессиональный бокс
30 мая 22:35
Лидер рейтинга P4P как всегда хорош. Альварес продемонстрировал актуальную форму
Лидер рейтинга P4P как всегда хорош. Альварес продемонстрировал актуальную форму
Профессиональный бокс
30 мая 21:51
Менеджер Уайлдера: «Деонтей говорит, что ему хватит две секунды на поединок с Фьюри»
Менеджер Уайлдера: «Деонтей говорит, что ему хватит две секунды на поединок с Фьюри»
Профессиональный бокс
30 мая 21:04
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
3
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Все новости